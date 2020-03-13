***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2020 10:14
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gentaş Kimya Sanayi ve Tic. Paz. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827985
BIST
10:1292.354
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -1.285,09
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:126,3042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0131
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2859
10:127,0487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0403
10:12322,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,16
|Açılış
|: 322,52
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|DEVA
|11,25
|3.524.730
|% 5,83
|
|SALIX
|3,80
|380
|% 5,56
|
|AKGRT
|5,20
|721.909
|% -13,04
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|23,82
|69.210.323
|% -2,22
|
|THYAO
|8,20
|52.320.842
|% -3,30
|
|GARAN
|8,72
|37.428.260
|% -0,23
|
|ECILC
|4,50
|27.642.609
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,09
|20.205.521
|% -1,88
|
|IHLAS
|0,49
|4.753.938
|% -5,77
|
|YKBNK
|2,09
|20.205.521
|% -1,88
|
|TSKB
|0,92
|8.331.734
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,13
|10.250.406
|% -1,74
|
|KARSN
|1,24
|10.524.840
|% -2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9153
|7,9550
|% 0,06
|
|Frank
|6,6704
|6,7105
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6770
|1,6854
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,54
|
|Altın Gr.
|322
|322
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,58
|15,62
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|0,86
|