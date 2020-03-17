***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2020 14:36
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830074
BIST
16:0084.927
En Yüksek
|Değişim
|: -3,37%
|| -2.961,11
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:006,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0638
|Açılış
|: 6,4940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:007,1303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0626
|Açılış
|: 7,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1234
16:00309,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -3,59
|Açılış
|: 309,84
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.271.734
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|DITAS
|7,52
|526.263
|% 6,67
|
|PEKGY
|1,99
|6.274.693
|% 5,85
|
|KARTN
|287,50
|7.451.157
|% 5,35
|
|CRFSA
|4,86
|2.407.739
|% -10,00
|
|DAGI
|1,44
|407.048
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|3.888.699
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|17.008.491
|% -10,00
|
|LINK
|13,59
|515.602
|% -10,00
|
|ASELS
|21,28
|974.451.989
|% -7,16
|
|THYAO
|7,90
|820.309.300
|% -4,01
|
|GARAN
|8,24
|593.666.454
|% 0,61
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|YKBNK
|1,98
|265.074.038
|% -2,46
|
|YKBNK
|1,98
|265.074.038
|% -2,46
|
|THYAO
|7,90
|820.309.300
|% -4,01
|
|IHLGM
|0,79
|83.702.555
|% -8,14
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,90
|78.512.428
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8314
|7,8707
|% -0,50
|
|Frank
|6,7229
|6,7634
|% -0,63
|
|Riyal
|1,7239
|1,7326
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|-28,97
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|2.068
|2.100
|32,00
|
|Tam
|2.061
|2.113
|30,39
|
|Yarım
|996
|1.022
|14,70
|
|Çeyrek
|500
|511
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|12,36
|12,39
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,73
|29,73
|-0,32
|