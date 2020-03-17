***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2020 17:37
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Seyit Mehmet Mutlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830126
BIST
17:5986.367
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -1.520,98
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
17:596,4162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0117
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4141
17:597,0473
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -0,1456
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0377
17:59317,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 3,68
|Açılış
|: 317,17
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
318,25
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.401.133
|% 10,00
|
|ISYAT
|2,47
|58.961.652
|% 9,78
|
|SUMAS
|7,86
|5.083
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.410.781
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.823
|% 9,52
|
|CRFSA
|4,86
|2.682.066
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|7.030.233
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|5.705.026
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|20.799.247
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|813.357
|% -10,00
|
|ASELS
|21,90
|1.365.494.677
|% -4,45
|
|THYAO
|7,94
|1.071.204.228
|% -3,52
|
|GARAN
|8,29
|834.434.812
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,02
|385.808.190
|% -0,49
|
|AKBNK
|6,07
|352.617.358
|% 1,68
|
|YKBNK
|2,02
|385.808.190
|% -0,49
|
|THYAO
|7,94
|1.071.204.228
|% -3,52
|
|IHLGM
|0,79
|104.750.563
|% -8,14
|
|ODAS
|1,18
|144.667.278
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,12
|120.362.130
|% -0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7221
|7,7608
|% -1,89
|
|Frank
|6,6587
|6,6988
|% -1,58
|
|Riyal
|1,7068
|1,7154
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.547
|31,67
|
|Altın Gr.
|317
|318
|4,10
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|13,06
|13,10
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,70
|29,70
|-0,35
|
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