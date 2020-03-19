***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2020 10:46
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830642
BIST
12:2986.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 590,14
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
12:296,5182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0386
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5255
En Düşük
6,4647
12:297,0694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 7,0740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
12:29309,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 309,90
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|375.475
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.563.869
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.090.008
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.569.946
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|459.704
|% 9,90
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|559.997
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|UZERB
|1,46
|11.257
|% -9,88
|
|BALAT
|1,42
|12.620
|% -9,55
|
|ASELS
|21,80
|311.325.715
|% 0,28
|
|THYAO
|8,01
|294.537.676
|% 1,39
|
|GARAN
|8,12
|274.126.094
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,00
|125.076.591
|% 1,01
|
|ISFIN
|2,76
|106.823.926
|% 6,15
|
|YKBNK
|2,00
|125.076.591
|% 1,01
|
|ODAS
|1,20
|67.068.076
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|38.080.720
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,22
|99.886.568
|% -8,64
|
|EKGYO
|1,11
|48.228.707
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5033
|7,5409
|% -0,14
|
|Frank
|6,6696
|6,7098
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7274
|1,7361
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.483
|-3,78
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.060
|2.113
|-18,24
|
|Yarım
|996
|1.022
|-8,82
|
|Çeyrek
|499
|511
|-4,42
|
|Gümüş.Ons
|11,99
|12,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|26,71
|26,71
|1,83
|