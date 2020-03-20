***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.03.2020 11:30
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830969
BIST
12:4587.730
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 2.535,09
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
12:456,5045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0398
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
12:456,9757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0256
|Açılış
|: 6,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
12:45314,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 4,74
|Açılış
|: 314,76
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.122.763
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.731.097
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|614.037
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,12
|6.474.341
|% -2,50
|
|GARAN
|7,76
|351.914.642
|% 2,37
|
|THYAO
|8,15
|226.246.481
|% 2,64
|
|ASELS
|21,62
|223.870.992
|% 2,46
|
|TSPOR
|2,19
|138.725.982
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,10
|127.151.600
|% 8,39
|
|ODAS
|1,24
|91.163.989
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,19
|138.725.982
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|116.566.289
|% 2,11
|
|GARAN
|7,76
|351.914.642
|% 2,37
|
|ISFIN
|3,10
|127.151.600
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6088
|7,6470
|% 1,53
|
|Frank
|6,5961
|6,6358
|% -0,22
|
|Riyal
|1,7244
|1,7331
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.507
|35,24
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,19
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|16,06
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,03
|
|Gümüş.Ons
|12,83
|12,87
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,68
|0,13
|
|B. Petrol
|30,45
|30,45
|1,98
|