***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.04.2020 09:07
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834831
BIST
15:1691.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 1.742,38
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:166,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0487
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:167,3198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0329
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:16357,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 6,95
|Açılış
|: 357,52
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|27.547.151
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.645.598
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.752.777
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.469.180
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.807.669
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,90
|18.688.707
|% -7,67
|
|RALYH
|7,48
|1.179.566
|% -6,50
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,69
|432.183.336
|% 1,99
|
|SASA
|9,14
|379.302.421
|% 8,55
|
|PETKM
|3,45
|361.811.336
|% 1,17
|
|THYAO
|9,12
|319.146.001
|% 2,13
|
|PGSUS
|36,24
|257.550.343
|% 8,83
|
|IHLGM
|1,06
|128.239.235
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|361.811.336
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,85
|175.665.209
|% 1,65
|
|GSRAY
|2,20
|195.645.598
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|35.058.834
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2996
|8,3412
|% 0,75
|
|Frank
|6,8995
|6,9410
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|22,01
|
|Altın Gr.
|358
|358
|7,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,55
|14,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-0,98
|
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