***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.04.2020 10:34
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835645
BIST
11:2594.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 1.974,75
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
11:256,7429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0380
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7883
En Düşük
6,6989
11:257,3263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3397
En Düşük
7,2810
11:25357,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,18
|Açılış
|: 357,82
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|9,90
|1.406.399
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.822.236
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,42
|106.560.013
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|2.900.516
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|113.911
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|RALYH
|7,06
|357.006
|% -2,35
|
|GARAN
|7,97
|335.799.780
|% 2,71
|
|THYAO
|9,46
|323.631.684
|% 3,16
|
|ASELS
|24,18
|248.484.127
|% 2,03
|
|PGSUS
|39,88
|243.661.287
|% 8,90
|
|SASA
|9,69
|204.062.049
|% 4,64
|
|YKBNK
|1,91
|141.386.796
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,08
|55.239.665
|% 1,89
|
|TSKB
|0,94
|45.370.615
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,21
|55.514.425
|% 2,54
|
|GSRAY
|2,42
|106.560.013
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2643
|8,3057
|% 0,02
|
|Frank
|6,8790
|6,9205
|% -0,24
|
|Riyal
|1,7821
|1,7910
|% -0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.653
|-9,42
|
|Altın Gr.
|356
|357
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|33,59
|33,59
|0,54
|
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