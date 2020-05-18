***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.05.2020 15:07
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845719
BIST
16:29101.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.800,60
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
16:296,8685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0328
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
16:297,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
16:29386,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 386,91
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,43
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|346,50
|186.381.141
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|56.628.745
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.406.207
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.280.716
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.224.193
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|773.628.224
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.717.615
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|SASA
|10,56
|1.035.138.602
|% 4,14
|
|ALKIM
|12,78
|773.628.224
|% -10,00
|
|THYAO
|10,85
|698.943.279
|% 2,55
|
|GARAN
|7,78
|659.107.834
|% 1,04
|
|ISFIN
|4,13
|545.598.354
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,31
|195.312.448
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,13
|545.598.354
|% 5,90
|
|CEMAS
|1,09
|134.844.991
|% 2,83
|
|KARSN
|1,78
|189.496.753
|% 3,49
|
|SASA
|10,56
|1.035.138.602
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3591
|8,4010
|% 0,34
|
|Frank
|7,0666
|7,1092
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8263
|1,8354
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|0,88
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.528
|9,20
|
|Tam
|2.555
|2.594
|9,40
|
|Yarım
|1.247
|1.268
|4,60
|
|Çeyrek
|623
|634
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,08
|
|B. Petrol
|34,77
|34,77
|2,27
|
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