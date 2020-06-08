***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2020 15:58
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849878
BIST
16:13110.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 733,91
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:136,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0277
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
16:137,6829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0517
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:13369,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,22
|Açılış
|: 369,01
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.589.122
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.619
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.850.406
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.864
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,45
|87.428.874
|% -9,21
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,18
|901.424
|% -4,69
|
|GARAN
|8,35
|1.006.088.169
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,76
|688.583.891
|% 7,32
|
|THYAO
|12,78
|564.130.456
|% 0,47
|
|GSRAY
|3,67
|475.885.762
|% 5,16
|
|ASELS
|32,06
|451.228.657
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|688.583.891
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|475.885.762
|% 5,16
|
|GARAN
|8,35
|1.006.088.169
|% 0,72
|
|PETKM
|3,85
|424.465.397
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,36
|128.090.895
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5840
|8,6270
|% 0,46
|
|Frank
|7,0550
|7,0975
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8044
|1,8134
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|5,28
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.492
|2,00
|
|Tam
|2.463
|2.491
|-28,00
|
|Yarım
|1.202
|1.216
|-13,70
|
|Çeyrek
|601
|608
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,46
|