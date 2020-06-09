***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2020 14:06
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Macit Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850116
BIST
14:14108.980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -656,70
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
14:146,8040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8064
En Düşük
6,7696
14:147,6690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6746
En Düşük
7,6354
14:14373,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,84
|Açılış
|: 373,56
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
373,95
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.140.313
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|1.824.313
|% 9,95
|
|LUKSK
|16,36
|1.604.268
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|3.140.320
|% -9,94
|
|MAALT
|81,25
|36.254.985
|% -7,35
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|GSRAY
|3,86
|709.070.250
|% 3,21
|
|GARAN
|8,16
|685.908.268
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,79
|647.692.408
|% 2,87
|
|THYAO
|12,66
|359.320.068
|% 0,16
|
|IHLGM
|1,41
|308.962.201
|% 6,02
|
|EKGYO
|1,79
|647.692.408
|% 2,87
|
|IHLGM
|1,41
|308.962.201
|% 6,02
|
|GSRAY
|3,86
|709.070.250
|% 3,21
|
|IHLAS
|0,74
|85.363.354
|% 0,00
|
|KARSN
|1,95
|191.663.658
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5720
|8,6150
|% -0,45
|
|Frank
|7,0977
|7,1405
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8064
|1,8154
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|8,57
|
|Altın Gr.
|374
|374
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.449
|14,50
|
|Tam
|2.492
|2.520
|18,80
|
|Yarım
|1.216
|1.226
|5,40
|
|Çeyrek
|608
|614
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,62
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|-0,68
|
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