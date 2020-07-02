***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.07.2020 15:57
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854106
BIST
15:43116.844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.528,60
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:436,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:437,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:43389,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,76
|Açılış
|: 389,16
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|99.052.493
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.028.810
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.268.933
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.683.980
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.093.619
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,37
|982.681.062
|% 0,84
|
|SISE
|5,87
|677.868.042
|% 5,39
|
|THYAO
|12,27
|644.325.440
|% -0,24
|
|ISFIN
|4,30
|644.052.730
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,05
|578.384.718
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|578.384.718
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|239.416.090
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|336.166.328
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|573.959.030
|% 0,62
|
|KARSN
|3,13
|524.041.806
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5626
|8,6055
|% 0,53
|
|Frank
|7,2353
|7,2789
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-6,31
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.541
|-5,40
|
|Tam
|2.596
|2.608
|-5,60
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,80
|
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,48
|