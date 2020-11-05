***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2020 14:22
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sezai Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886333
BIST
15:391.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,36
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.184
En Düşük
1.170
15:398,4269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
15:399,9865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1067
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0163
En Düşük
9,8472
15:39522,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 7,00
|Açılış
|: 522,85
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
523,06
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler15:39
|BLCYT
|6,60
|8.847.570
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|70.375.561
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.463.176
|% 9,99
|
|MEGAP
|14,90
|10.135.141
|% 9,96
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,97
|1.576.163.004
|% 0,58
|
|SISE
|6,66
|990.022.830
|% 2,94
|
|TSKB
|2,00
|667.890.173
|% -3,38
|
|PETKM
|4,33
|629.682.848
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,80
|616.349.916
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,80
|616.349.916
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,83
|604.154.803
|% 7,65
|
|TSKB
|2,00
|667.890.173
|% -3,38
|
|ALBRK
|1,70
|411.742.571
|% 3,66
|
|GARAN
|6,97
|1.576.163.004
|% 0,58
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4229
|8,4269
|% 0,06
|
|Euro
|9,9765
|9,9865
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,0197
|11,0750
|% 1,08
|
|Frank
|9,2828
|9,3387
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2456
|2,2568
|% 0,31
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|20,49
|
|Altın Gr.
|522
|522
|5,79
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|19,00
|
|Tam
|3.439
|3.526
|18,63
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|9,01
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,75
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,22
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|-0,34
|
Seans Raporu
15:39
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15:52XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 16, 561.00 milyon TL de
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15:52BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 401, 409 adet işlem
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15:51SANFM
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 882 adet işlem
-
15:50AVGYO
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 496, 047 adet işlem
-
15:49AVGYO
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 458, 868 adet işlem