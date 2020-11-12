***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.11.2020 09:17
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888028
BIST
10:361.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 17,82
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:367,8915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0970
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:369,2969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1081
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2980
En Düşük
9,1713
10:36471,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,97
|Açılış
|: 471,65
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:33
|BFREN
|1.145,80
|37.213.956
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|9.305.435
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|52.178.325
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.092.506
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8732
|7,8821
|% 1,12
|
|Euro
|9,2679
|9,2852
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,3382
|10,3900
|% 0,70
|
|Frank
|8,5450
|8,5964
|% 0,94
|
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 0,93
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,30
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,13
|0,05
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|0,05
|
Seans Raporu
10:33
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10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 85 artarak (% 1.32 ) 1, 446
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10:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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10:47XU100
Endeks 1, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 8, 515.00 milyon TL de
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10:45AKSGY
Yüzde 4.31 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 413, 083 adet işlem
-
10:43ALCAR
Yüzde 5.43 oranında artışla 178.60 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 716 adet işlem