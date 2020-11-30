***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2020 16:24
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Macit Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890559
BIST
17:411.287
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -41,51
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.287
17:417,8133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:419,3771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:41444,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -4,93
|Açılış
|: 444,62
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:41
|EUKYO
|3,63
|5.279.287
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|188.050.880
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.486.234
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.774.285
|% 9,97
|
|QNBFL
|142,40
|6.847.853
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|QNBFB
|78,70
|14.114.090
|% -9,95
|
|YESIL
|69,60
|21.032.808
|% -9,90
|
|HLGYO
|3,11
|205.514.716
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,18
|2.254.311.949
|% 0,46
|
|GARAN
|8,86
|2.186.335.673
|% -3,49
|
|PETKM
|4,23
|1.656.604.637
|% 0,00
|
|ECILC
|7,29
|1.140.616.751
|% 5,35
|
|THYAO
|11,50
|1.062.335.508
|% -3,60
|
|EKGYO
|2,18
|2.254.311.949
|% 0,46
|
|PETKM
|4,23
|1.656.604.637
|% 0,00
|
|TSKB
|2,23
|666.785.849
|% -7,47
|
|YKBNK
|2,87
|860.457.773
|% -4,01
|
|TEKTU
|2,01
|605.814.727
|% 1,01
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8065
|7,8133
|% -0,01
|
|Euro
|9,3670
|9,3771
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,3989
|10,4511
|% 0,40
|
|Frank
|8,6005
|8,6523
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0750
|2,0854
|% -0,11
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-13,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,36
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.993
|-47,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|-49,39
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-23,89
|
|Çeyrek
|711
|728
|-11,95
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,26
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,54
|5,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|48,02
|48,02
|-0,23
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:52GOLTS
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 27.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 438 adet işlem
-
17:50BEYAZ
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 310 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 28 kaybederek (% -2.78 ) 1, 166
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKNSA, BAYRK, SELEC, BASCM, MPARK, EUYO, SAFKR, RODRG, SNKRN, EUKYO
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HLGYO, CASA, QNBFL, BRKO, QNBFB, KERVN