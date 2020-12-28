***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2020 09:16
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895067
BIST
12:041.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
12:047,4907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,0956
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4867
12:049,1739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0681
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
12:04453,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,86
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,49
BIST En Aktif Hisseler12:04
|YAPRK
|66,55
|4.024.445
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|84.048.194
|% 9,97
|
|BRYAT
|502,50
|255.719.293
|% -9,99
|
|BRSAN
|28,20
|419.113.598
|% -6,93
|
|SANKO
|9,68
|6.301.925
|% -5,47
|
|INVEO
|44,60
|31.403.717
|% -5,35
|
|NIBAS
|63,00
|6.390.812
|% -4,55
|
|GUBRF
|65,90
|995.286.859
|% 2,97
|
|SISE
|7,31
|848.882.327
|% 1,67
|
|BRSAN
|28,20
|419.113.598
|% -6,93
|
|KOZAL
|93,95
|335.605.279
|% -0,79
|
|ODAS
|3,93
|279.368.440
|% 1,03
|
|SISE
|7,31
|848.882.327
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,55
|125.574.635
|% 2,65
|
|ODAS
|3,93
|279.368.440
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,17
|142.834.327
|% 1,40
|
|ZOREN
|2,69
|136.727.784
|% 1,51
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4862
|7,4907
|% -1,26
|
|Euro
|9,1649
|9,1739
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,1262
|10,1770
|% -1,19
|
|Frank
|8,3940
|8,4446
|% -1,03
|
|Riyal
|1,9910
|2,0010
|% -1,22
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|3,85
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,21
|
Seans Raporu
12:04
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-
12:18MERKO
Yüzde 6.89 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 308, 800 adet işlem
-
12:17YESIL
Yüzde 6.63 oranında artışla 99.70 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 451 adet işlem
-
12:14XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 9, 030.00 milyon TL de
-
12:14PNSUT
Yüzde 6.84 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 383, 868 adet işlem
-
12:12ADEL
Yüzde 9.02 oranında artışla 31.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 088, 959 adet işlem