***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2021 15:24
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919946
BIST
17:081.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:087,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1179
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:089,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1765
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:08439,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,15
|Açılış
|: 439,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:08
|SASA
|43,64
|735.506.070
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|146.005.552
|% 9,97
|
|TRILC
|34,44
|156.483.352
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|551.395.535
|% -9,79
|
|GARAN
|7,23
|9.778.276.974
|% -9,40
|
|FROTO
|215,50
|2.318.604.531
|% 4,82
|
|EREGL
|15,45
|1.911.317.297
|% 5,03
|
|AKBNK
|4,85
|1.870.248.979
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,40
|1.197.070.328
|% 5,10
|
|GARAN
|7,23
|9.778.276.974
|% -9,40
|
|AKBNK
|4,85
|1.870.248.979
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|748.813.461
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|533.676.664
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|394.372.823
|% -6,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8943
|7,8998
|% 1,52
|
|Euro
|9,3983
|9,4356
|% 1,91
|
|Sterlin
|10,8664
|10,9209
|% 1,24
|
|Frank
|8,4476
|8,4984
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1038
|2,1144
|% 1,91
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-7,88
|
|Altın Gr.
|439
|439
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.892
|2.965
|11,99
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|5,81
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,22
|62,22
|-2,40
|