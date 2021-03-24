***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.03.2021 12:39
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920135
BIST
12:581.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 23,16
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
12:587,9566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:589,4438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0176
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:58443,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,87
|Açılış
|: 443,81
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:58
|AYGAZ
|15,51
|43.164.108
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.619
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.743.835
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.665.729
|% 9,98
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,65
|292.137.959
|% -3,44
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|INTEM
|43,54
|2.231.796
|% -0,96
|
|GARAN
|7,27
|3.030.152.154
|% 1,11
|
|SASA
|47,04
|754.658.768
|% 7,79
|
|SISE
|7,22
|448.531.676
|% 2,12
|
|AKBNK
|4,97
|438.563.019
|% 3,54
|
|PETKM
|5,60
|418.109.047
|% 4,28
|
|GARAN
|7,27
|3.030.152.154
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,26
|226.058.478
|% 3,20
|
|TSKB
|1,42
|138.660.895
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,93
|170.469.347
|% 4,32
|
|AKBNK
|4,97
|438.563.019
|% 3,54
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9498
|7,9566
|% 0,21
|
|Euro
|9,4162
|9,4438
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,8880
|10,9426
|% 0,00
|
|Frank
|8,4777
|8,5288
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1159
|2,1265
|% 0,24
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|8,02
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|26,00
|
|Tam
|2.915
|2.990
|26,35
|
|Yarım
|1.409
|1.447
|12,74
|
|Çeyrek
|707
|723
|6,38
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|1,94
|