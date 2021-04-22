***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2021 13:08
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Macit Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930504
BIST
13:121.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.343
En Düşük
1.309
13:128,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0946
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
13:129,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1068
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
13:12475,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,77
|Açılış
|: 475,65
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler13:10
|FORMT
|1,13
|5.292.068
|% 13,00
|
|UMPAS
|1,76
|129.138
|% 10,00
|
|AYCES
|48,94
|1.227.205
|% 9,98
|
|SUMAS
|59,60
|253.531
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,16
|1.258.810
|% 9,96
|
|CASA
|96,95
|234.639
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.193.363
|% -9,95
|
|ORMA
|26,62
|307.300
|% -9,95
|
|SNPAM
|15,53
|170.526
|% -9,87
|
|UFUK
|13,80
|162.450
|% -9,80
|
|GARAN
|7,05
|952.887.634
|% 1,29
|
|EREGL
|18,01
|450.059.500
|% 0,95
|
|KOZAL
|108,10
|304.766.750
|% 2,85
|
|PETKM
|6,36
|282.239.287
|% -0,31
|
|KRDMD
|7,00
|259.865.448
|% 1,45
|
|GARAN
|7,05
|952.887.634
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|189.814.645
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|193.285.654
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|74.002.503
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,89
|240.143.469
|% 0,20
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2675
|8,2783
|% 1,21
|
|Euro
|9,9688
|9,9735
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,4869
|11,5445
|% 1,10
|
|Frank
|9,0103
|9,0646
|% 1,39
|
|Riyal
|2,2021
|2,2132
|% 1,24
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,56
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|40,00
|
|Tam
|3.133
|3.212
|40,54
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|19,61
|
|Çeyrek
|760
|777
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,03
|
|B. Petrol
|65,07
|65,07
|-0,25
|