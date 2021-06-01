***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2021 16:06
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939338
BIST
17:281.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:288,5205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:2810,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0588
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
17:28520,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 520,93
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
519,35
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KONTR
|72,60
|12.053.400
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.581.741
|% 10,00
|
|MTRKS
|36,58
|69.914.354
|% 9,98
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|36.890.755
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.532.980
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|109.156.920
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,09
|1.308.271.268
|% 1,25
|
|THYAO
|13,41
|998.324.184
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,21
|633.075.616
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,94
|556.418.500
|% 1,02
|
|EREGL
|19,41
|404.492.763
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,21
|633.075.616
|% 2,79
|
|GARAN
|8,09
|1.308.271.268
|% 1,25
|
|ODAS
|2,08
|241.532.980
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|133.866.167
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,94
|172.425.589
|% -0,51
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5172
|8,5197
|% 0,33
|
|Euro
|10,4396
|10,4458
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,0445
|12,1049
|% 0,09
|
|Frank
|9,4791
|9,5362
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2661
|2,2775
|% 0,38
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-8,03
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.445
|3.497
|4,00
|
|Tam
|3.422
|3.510
|-2,11
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,02
|
|Çeyrek
|830
|849
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|0,05
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|1,75
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:38METUR
Yüzde 9.96 oranında artışla 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 738 adet işlem
-
17:36FADE
Yüzde 5.03 oranında artışla 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 656, 463 adet işlem
-
17:35SEKUR
Yüzde 4.27 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 475 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 51 artarak (% 0.96 ) 1, 521
-
17:34XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 11, 139.00 milyon TL de