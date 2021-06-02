***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2021 13:02
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939536
BIST
14:211.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
|: 1.432
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1.431
En Düşük
1.419
14:218,6111
En Yüksek
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|: 1,08%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,5189
14:2110,4878
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 520,56
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538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:19
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,33
|61.699.431
|% 9,62
|
|YAYLA
|3,85
|64.082.287
|% 8,45
|
|MRGYO
|1,26
|13.919.657
|% -10,00
|
|DARDL
|19,01
|18.818.182
|% -9,39
|
|METUR
|25,20
|29.573.819
|% -8,70
|
|IZFAS
|6,78
|12.180.420
|% -7,50
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|THYAO
|13,72
|1.000.451.381
|% 1,70
|
|SASA
|35,12
|969.912.324
|% 3,60
|
|GARAN
|7,99
|631.577.310
|% -1,36
|
|PETKM
|6,37
|613.103.084
|% 2,25
|
|TUPRS
|101,10
|557.219.160
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,19
|382.484.244
|% -0,90
|
|PETKM
|6,37
|613.103.084
|% 2,25
|
|GARAN
|7,99
|631.577.310
|% -1,36
|
|THYAO
|13,72
|1.000.451.381
|% 1,70
|
|EKGYO
|1,94
|139.992.663
|% 0,52
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6114
|8,6132
|% 1,11
|
|Euro
|10,4824
|10,4874
|% 0,76
|
|Sterlin
|12,1277
|12,1885
|% 0,91
|
|Frank
|9,5078
|9,5651
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2896
|2,3011
|% 1,10
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,64
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|37,00
|
|Tam
|3.458
|3.545
|35,75
|
|Yarım
|1.671
|1.715
|17,29
|
|Çeyrek
|838
|857
|8,64
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|71,14
|71,14
|0,89
|