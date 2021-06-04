***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.06.2021 14:07
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940111
BIST
14:071.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
14:078,6947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0078
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:0710,5370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0330
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
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10,6019
En Düşük
10,5204
14:07522,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,08
|Açılış
|: 522,35
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|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:07
|DOBUR
|13,90
|2.461.880
|% 9,97
|
|RODRG
|15,47
|781.624
|% 9,33
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|BOBET
|4,15
|325.205.905
|% 7,79
|
|FRIGO
|22,64
|27.377.772
|% 7,20
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|PKENT
|2.725,10
|2.660.777
|% -8,86
|
|KARSN
|3,85
|421.995.205
|% -8,55
|
|THYAO
|13,94
|438.432.989
|% -0,36
|
|KARSN
|3,85
|421.995.205
|% -8,55
|
|PETKM
|6,38
|400.475.105
|% 0,95
|
|KOZAL
|120,90
|384.025.907
|% 1,51
|
|KOZAA
|16,46
|381.249.712
|% 5,18
|
|KARSN
|3,85
|421.995.205
|% -8,55
|
|BOBET
|4,15
|325.205.905
|% 7,79
|
|PETKM
|6,38
|400.475.105
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,19
|131.854.297
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|360.513.444
|% 0,00
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6927
|8,6947
|% -0,09
|
|Euro
|10,5314
|10,5370
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,2296
|12,2909
|% -0,07
|
|Frank
|9,5662
|9,6238
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% -0,16
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,54
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.506
|-17,00
|
|Tam
|3.437
|3.523
|-19,23
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|-9,30
|
|Çeyrek
|833
|852
|-4,65
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
|