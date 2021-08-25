***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2021 12:58
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960381
BIST
14:141.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:148,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:149,8627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0305
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:14483,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,83
|Açılış
|: 483,93
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:14
|GESAN
|27,34
|463.518.155
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.824.651
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|42.953.991
|% 9,67
|
|PENTA
|84,95
|7.869.179
|% 9,19
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.318.625
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|BASCM
|9,54
|55.736
|% -5,26
|
|GARAN
|9,59
|1.061.773.799
|% 0,42
|
|THYAO
|12,90
|696.568.035
|% 0,70
|
|BRLSM
|13,11
|642.974.241
|% 8,26
|
|BIMAS
|73,10
|505.832.089
|% -0,41
|
|GESAN
|27,34
|463.518.155
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.824.651
|% 9,91
|
|GARAN
|9,59
|1.061.773.799
|% 0,42
|
|ODAS
|1,46
|160.475.454
|% 2,10
|
|YKBNK
|2,56
|247.807.011
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,73
|439.602.834
|% 0,52
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3943
|8,3979
|% 0,01
|
|Euro
|9,8557
|9,8627
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,4816
|11,5392
|% -0,10
|
|Frank
|9,1459
|9,2010
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2315
|2,2427
|% -0,02
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,15
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|-32,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|-33,00
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-15,96
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,98
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,55
|70,55
|0,14
|
Seans Raporu
14:14
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