***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.09.2021 09:05
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961862
BIST
10:221.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.476
En Düşük
1.470
10:228,2940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
10:229,8447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0496
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8292
10:22487,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,00
|Açılış
|: 487,17
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler10:20
|YEOTK
|24,20
|490.486
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,84
|3.555.725
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,16
|7.656.699
|% 9,94
|
|AKYHO
|2,70
|24.851.197
|% 9,76
|
|EGEPO
|7,29
|163.423.929
|% 9,62
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|VKING
|6,54
|193.434
|% -4,80
|
|FRIGO
|18,27
|6.479.280
|% -3,84
|
|CIMSA
|26,18
|28.301.570
|% -3,54
|
|SNKRN
|26,00
|153.608
|% -3,20
|
|YKBNK
|2,71
|218.789.522
|% 3,83
|
|GARAN
|9,90
|213.894.618
|% 0,81
|
|EGEPO
|7,29
|163.423.929
|% 9,62
|
|SASA
|28,58
|87.966.738
|% 0,63
|
|THYAO
|12,87
|85.105.682
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,71
|218.789.522
|% 3,83
|
|EGEPO
|7,29
|163.423.929
|% 9,62
|
|GARAN
|9,90
|213.894.618
|% 0,81
|
|YYAPI
|1,38
|25.458.555
|% 9,52
|
|MARTI
|2,14
|41.978.462
|% 3,38
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2895
|8,2935
|% -0,13
|
|Euro
|9,8406
|9,8456
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,4537
|11,5111
|% -0,23
|
|Frank
|9,0226
|9,0769
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2051
|2,2161
|% -0,12
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,69
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|