***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.09.2021 17:41
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964567
BIST
17:521.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -28,08
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
17:528,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0281
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
17:5210,1787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0385
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
17:52492,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,19
|Açılış
|: 492,22
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,52
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler17:52
|EDIP
|3,76
|60.624.392
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|72.332.706
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.483.172
|% 9,92
|
|OYLUM
|8,14
|24.838.170
|% 9,85
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|KTSKR
|58,45
|5.406.647
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.182.571
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,74
|36.005.669
|% -9,87
|
|BMSCH
|8,57
|43.551.217
|% -8,54
|
|BRYAT
|377,40
|68.004.321
|% -7,88
|
|TEZOL
|18,19
|1.509.567.049
|% -1,36
|
|THYAO
|12,83
|1.437.101.223
|% 0,86
|
|GARAN
|9,08
|1.156.357.123
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|521.930.696
|% -2,86
|
|SISE
|8,19
|472.133.172
|% -1,68
|
|YKBNK
|2,38
|521.930.696
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,79
|223.972.805
|% -1,65
|
|GARAN
|9,08
|1.156.357.123
|% -3,30
|
|THYAO
|12,83
|1.437.101.223
|% 0,86
|
|ODAS
|1,34
|132.406.208
|% -3,60
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6709
|8,6749
|% 0,32
|
|Euro
|10,1729
|10,1787
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,8096
|11,8688
|% -0,25
|
|Frank
|9,3010
|9,3570
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3037
|2,3152
|% 0,20
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|11,74
|
|Altın Gr.
|492
|492
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,03
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-0,68
|
Seans Raporu
17:52
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17:59NIBAS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 76 kaybederek (% -1.99 ) 1, 221
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, METRO, OYLUM
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17:58
HUBVC, TGSAS, METRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
KTSKR, MEDTR, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında