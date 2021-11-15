***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2021 11:13
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977682
BIST
12:281.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 63,46
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
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1.710
En Düşük
1.672
12:2810,0013
En Yüksek
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|: 0,02%
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|Açılış
|: 9,9850
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|Önceki Kapanış
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10,0505
En Düşük
9,9378
12:2811,4629
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 11,4250
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12:28598,47
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|: -0,25%
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|Açılış
|: 598,47
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|: 599,97
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603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler12:28
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|145.352.950
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|YKBNK
|3,39
|909.461.528
|% 9,71
|
|AKBNK
|6,95
|1.040.685.281
|% 9,62
|
|OYLUM
|8,76
|26.399.653
|% -9,97
|
|VAKFN
|5,83
|75.694.706
|% -8,62
|
|ADESE
|1,13
|325.290.321
|% -7,38
|
|PENTA
|185,50
|10.639.007
|% -5,02
|
|UTPYA
|18,02
|29.931
|% -4,56
|
|THYAO
|18,14
|1.305.416.332
|% 1,80
|
|PETKM
|7,87
|1.209.451.464
|% 2,88
|
|AKBNK
|6,95
|1.040.685.281
|% 9,62
|
|YKBNK
|3,39
|909.461.528
|% 9,71
|
|SISE
|9,89
|815.262.903
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,23
|390.991.127
|% 6,96
|
|TSKB
|1,69
|517.766.643
|% 6,96
|
|ADESE
|1,13
|325.290.321
|% -7,38
|
|YKBNK
|3,39
|909.461.528
|% 9,71
|
|PETKM
|7,87
|1.209.451.464
|% 2,88
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9988
|10,0013
|% 0,02
|
|Euro
|11,4571
|11,4629
|% 0,09
|
|Sterlin
|13,3703
|13,4373
|% -0,08
|
|Frank
|10,8134
|10,8786
|% -0,04
|
|Riyal
|2,6571
|2,6704
|% -0,04
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,29
|
|Altın Gr.
|598
|598
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.950
|4.010
|-12,00
|
|Tam
|3.934
|4.033
|-8,68
|
|Yarım
|1.902
|1.951
|-4,20
|
|Çeyrek
|954
|975
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|-0,84
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