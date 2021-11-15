***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2021 17:18
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977809
BIST
17:251.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,88%
|| 63,50
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
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1.711
En Düşük
1.672
17:2510,0487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0491
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
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10,0505
En Düşük
9,9378
17:2511,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0481
|Açılış
|: 11,4500
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|Önceki Kapanış
|: 11,4250
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11,5209
En Düşük
11,4087
17:25601,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,45
|Açılış
|: 601,70
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|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:25
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.811.899
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|746.102.434
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.517.810
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.108.875
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.706.656
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|659.744.532
|% -9,84
|
|OYLUM
|8,92
|41.053.896
|% -8,32
|
|VAKFN
|5,90
|141.752.273
|% -7,52
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,70
|3.335.254.848
|% -0,67
|
|PETKM
|7,91
|1.873.680.748
|% 3,40
|
|KRDMD
|7,73
|1.371.278.695
|% 2,93
|
|SISE
|9,96
|1.286.574.035
|% 4,18
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.811.899
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|659.744.532
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|802.323.615
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,24
|560.377.233
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.121.621
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,18
|567.633.649
|% 5,83
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0439
|10,0487
|% 0,49
|
|Euro
|11,4934
|11,5006
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,4361
|13,5035
|% 0,41
|
|Frank
|10,8575
|10,9229
|% 0,36
|
|Riyal
|2,6674
|2,6808
|% 0,34
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,33
|
|Altın Gr.
|600
|600
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.970
|4.030
|8,00
|
|Tam
|3.951
|4.051
|8,88
|
|Yarım
|1.910
|1.959
|4,30
|
|Çeyrek
|958
|980
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-1,07
|