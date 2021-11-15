***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2021 17:44
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977829
BIST
17:581.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 64,86
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:5810,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0744
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0755
En Düşük
9,9378
17:5811,5324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0799
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5324
En Düşük
11,4087
17:58600,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,88
|Açılış
|: 600,86
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:58
|GARFA
|13,80
|7.657.674
|% 9,96
|
|DOBUR
|123,70
|26.129.027
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.816.520
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|783.703.453
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.048.207
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|32.986.530
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|661.303.596
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,23
|799.280.677
|% -8,61
|
|VAKFN
|5,86
|147.895.107
|% -8,15
|
|OYLUM
|8,94
|42.766.485
|% -8,12
|
|THYAO
|17,60
|3.526.109.484
|% -1,23
|
|PETKM
|7,95
|2.085.929.954
|% 3,92
|
|KRDMD
|7,73
|1.452.019.762
|% 2,93
|
|SISE
|9,94
|1.349.646.604
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.816.520
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.303.596
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|859.176.045
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,23
|623.929.999
|% 6,96
|
|EKGYO
|2,18
|622.740.219
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.534.923
|% 9,71
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0695
|10,0740
|% 0,74
|
|Euro
|11,5250
|11,5324
|% 0,70
|
|Sterlin
|13,4536
|13,5210
|% 0,54
|
|Frank
|10,8716
|10,9371
|% 0,49
|
|Riyal
|2,6706
|2,6840
|% 0,46
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-5,44
|
|Altın Gr.
|602
|602
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,86
|80,86
|-1,31
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR