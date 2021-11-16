***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2021 09:07
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977938
BIST
11:521.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,03
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:5210,1741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1163
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:5211,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1374
|Açılış
|: 11,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:52611,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 8,73
|Açılış
|: 611,42
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ELITE
|19,72
|89.479.149
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|45,76
|91.154.814
|% 7,67
|
|ESCAR
|24,78
|21.389.277
|% 7,55
|
|OYLUM
|8,05
|7.463.455
|% -8,11
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,38
|13.080.559
|% -5,85
|
|TUREX
|13,32
|13.325.897
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,18
|285.902.290
|% -4,84
|
|GARAN
|12,31
|1.699.313.067
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,25
|1.545.406.637
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,47
|1.487.991.101
|% 2,36
|
|PETKM
|7,89
|1.149.775.125
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,07
|900.117.283
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,47
|1.487.991.101
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,18
|285.902.290
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,25
|1.545.406.637
|% 4,02
|
|PETKM
|7,89
|1.149.775.125
|% -0,50
|
|TSKB
|1,64
|234.435.736
|% -4,65
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1685
|10,1741
|% 1,16
|
|Euro
|11,5650
|11,5735
|% 1,20
|
|Sterlin
|13,6623
|13,7308
|% 1,61
|
|Frank
|10,9449
|11,0108
|% 1,11
|
|Riyal
|2,7039
|2,7174
|% 1,11
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|8,80
|
|Altın Gr.
|611
|611
|8,29
|
|Cumhuriyet
|4.035
|4.096
|69,00
|
|Tam
|4.019
|4.120
|73,04
|
|Yarım
|1.943
|1.993
|35,34
|
|Çeyrek
|974
|997
|17,67
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,23
|8,24
|0,11
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,70
|
Seans Raporu
11:52
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-
12:06PRKAB
Yüzde 7.64 oranında artışla 41.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 657, 274 adet işlem
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12:05BASGZ
Yüzde 6.60 oranında artışla 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 771, 955 adet işlem
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12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 11 artarak (% 0.65 ) 1, 872
-
12:04XU100
Endeks 1, 709 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 15, 127.00 milyon TL de
-
12:04DOAS
Yüzde 7.67 oranında artışla 45.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 022, 319 adet işlem