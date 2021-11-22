***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2021 09:47
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978887
BIST
12:471.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
12:4711,1903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0613
|Açılış
|: 11,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
12:4712,6287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0790
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
12:47663,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -4,84
|Açılış
|: 663,41
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:47
|EDATA
|11,00
|28.991.991
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|29.235.894
|% 10,00
|
|TETMT
|230,40
|3.308.996
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.761.540
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.962.740
|% 9,97
|
|MERCN
|11,12
|59.647.061
|% -9,96
|
|BJKAS
|5,65
|72.059.143
|% -5,68
|
|GSRAY
|4,06
|167.103.695
|% -5,58
|
|BASGZ
|13,23
|208.449.097
|% -5,23
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,47
|1.156.443.931
|% 2,22
|
|SISE
|11,15
|867.374.308
|% -0,89
|
|KRDMD
|8,40
|674.038.038
|% 2,69
|
|GARAN
|12,09
|646.427.914
|% 0,33
|
|TSPOR
|8,97
|399.564.259
|% 4,55
|
|ODAS
|1,65
|286.993.237
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,40
|674.038.038
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,58
|287.700.458
|% 0,85
|
|SISE
|11,15
|867.374.308
|% -0,89
|
|THYAO
|17,47
|1.156.443.931
|% 2,22
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1810
|11,1903
|% -0,54
|
|Euro
|12,6148
|12,6287
|% -0,62
|
|Sterlin
|14,9797
|15,0548
|% -0,67
|
|Frank
|12,0118
|12,0842
|% -0,47
|
|Riyal
|2,9736
|2,9885
|% -0,57
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-1,80
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.369
|4.478
|5,75
|
|Yarım
|2.112
|2.166
|2,77
|
|Çeyrek
|1.059
|1.083
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,93
|8,94
|0,04
|
|B. Petrol
|79,21
|79,21
|0,32
|