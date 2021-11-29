***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2021 09:19
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979961
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
0
En Düşük
0
18:0512,6181
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,2491
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
18:0514,2411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2321
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
18:05731,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 17,98
|Açılış
|: 731,03
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5819
|12,6181
|% 2,01
|
|Euro
|14,1986
|14,2411
|% 1,66
|
|Sterlin
|16,8589
|16,9434
|% 2,35
|
|Frank
|13,6492
|13,7314
|% 2,25
|
|Riyal
|3,3695
|3,3864
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|2,96
|
|Altın Gr.
|732
|732
|19,07
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|0,35
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|2,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
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17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
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17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
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17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem