***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.01.2022 08:44
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992612
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,7703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0505
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8385
En Düşük
13,7192
17:5915,6447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0139
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7012
En Düşük
15,5720
17:59800,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 800,39
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
803,97
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SONME
|42,90
|11.422.927
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|54.233.912
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|19.022.006
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|150.018.015
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|66.234.024
|% -9,87
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|RALYH
|11,37
|35.082.513
|% -6,34
|
|HURGZ
|1,93
|18.404.445
|% -4,46
|
|TETMT
|323,00
|10.195.740
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 7,06
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% -0,39
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 2,12
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7638
|13,7703
|% -0,37
|
|Euro
|15,6052
|15,6447
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,6761
|18,7698
|% -0,19
|
|Frank
|14,8158
|14,9051
|% -0,20
|
|Riyal
|3,6592
|3,6776
|% -0,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|7,41
|
|Altın Gr.
|799
|800
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,27
|81,27
|0,40
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem