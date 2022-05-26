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***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

26.05.2022 16:27
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 26.05.2022
İlgili Şirketler GENTS

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032725


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Altın Gr. 970 970 -4,60  
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Tam 6.423 6.589 -15,77  
Yarım 3.104 3.187 -7,63  
Çeyrek 1.557 1.594 -3,82  
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B. Petrol 112 112 0,70  
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