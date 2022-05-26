***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2022 16:27
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 26.05.2022
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032725
BIST
16:352.443
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 24,50
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.446
En Düşük
2.421
16:3516,3519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0127
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2734
16:3517,5582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0887
|Açılış
|: 17,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
16:35969,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,07
|Açılış
|: 969,00
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler16:35
|OYYAT
|78,65
|105.143.282
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|29.641.300
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.782.279
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|167.486.773
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|KZBGY
|75,15
|46.679.759
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|178.190.689
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|41.600.898
|% -9,83
|
|HUNER
|2,57
|60.418.384
|% -5,51
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|43,64
|4.521.330.287
|% 2,30
|
|SISE
|20,96
|2.269.430.330
|% -0,38
|
|KARSN
|6,33
|1.578.210.817
|% 8,76
|
|ARCLK
|78,60
|1.394.571.449
|% 5,65
|
|KOZAL
|189,90
|1.311.069.003
|% 1,39
|
|KARSN
|6,33
|1.578.210.817
|% 8,76
|
|SKBNK
|1,32
|299.084.971
|% 4,76
|
|HALKB
|5,57
|846.559.939
|% -1,59
|
|EKGYO
|2,61
|376.186.240
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,74
|505.673.835
|% 2,47
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3425
|16,3517
|% -0,08
|
|Euro
|17,5315
|17,5616
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,4655
|20,5681
|% -0,25
|
|Frank
|16,9453
|17,0474
|% 0,05
|
|Riyal
|4,3419
|4,3637
|% -0,14
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,27
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|6.446
|6.544
|-25,00
|
|Tam
|6.423
|6.589
|-15,77
|
|Yarım
|3.104
|3.187
|-7,63
|
|Çeyrek
|1.557
|1.594
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,70
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50KARSN
Yüzde 9.28 oranında artışla 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 265, 414, 240 adet işlem
-
16:48KARSN
Yüzde 8.76 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 255, 787 adet işlem
-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 85 artarak (% 0.89 ) 2, 714
-
16:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, SKBNK, HALKB
-
16:47XU100
Endeks 2, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 29, 130.00 milyon TL de