***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2022 12:06
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034501
BIST
12:052.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,73
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
12:0516,5060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0520
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
12:0517,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0799
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
12:05989,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 989,17
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler12:05
|DOKTA
|26,76
|4.337.878
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|RYSAS
|7,76
|38.581.228
|% 7,63
|
|GZNMI
|33,50
|23.912.641
|% 7,03
|
|KORDS
|52,45
|144.483.217
|% 6,39
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.547.967
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,65
|186.932.081
|% -8,74
|
|AVGYO
|2,74
|7.747.532
|% -5,19
|
|OZRDN
|13,39
|2.095.292
|% -4,29
|
|SASA
|42,22
|1.924.711.239
|% 5,02
|
|THYAO
|49,12
|1.318.846.162
|% -0,97
|
|KARSN
|7,25
|1.304.332.334
|% 0,83
|
|KRDMD
|15,19
|815.819.935
|% -0,26
|
|EREGL
|34,72
|775.771.104
|% 0,12
|
|KARSN
|7,25
|1.304.332.334
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,93
|356.547.430
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,82
|238.428.701
|% 0,36
|
|TSKB
|2,17
|158.330.590
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,75
|546.841.081
|% -0,91
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5009
|16,5060
|% 0,32
|
|Euro
|17,7418
|17,7785
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,6945
|20,7983
|% 0,27
|
|Frank
|17,1488
|17,2521
|% 0,19
|
|Riyal
|4,3874
|4,4094
|% 0,27
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-4,53
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,82
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20RYGYO
Yüzde 4.34 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 606, 438 adet işlem
-
12:19TMSN
Yüzde 4.04 oranında artışla 25.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 977, 326 adet işlem
-
12:18XU100
Endeks 2, 609 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 16, 144.00 milyon TL de
-
12:18AKSEN
Yüzde 4.73 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 614, 432 adet işlem
-
12:17KGYO
Yüzde 4.68 oranında artışla 6.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 292, 078 adet işlem