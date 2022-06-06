***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.06.2022 09:14
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034761
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1514
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5719
En Düşük
15,9954
18:0517,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2116
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8091
En Düşük
17,3505
18:05988,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,94
|Açılış
|: 988,14
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|2,27
|104.432.957
|% 0,00
|
|AGHOL
|39,02
|22.932.355
|% 0,00
|
|AGESA
|19,80
|3.114.529
|% 0,00
|
|AFYON
|3,72
|67.694.342
|% 0,00
|
|AGYO
|3,30
|24.477.461
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,27
|104.432.957
|% 0,00
|
|AGHOL
|39,02
|22.932.355
|% 0,00
|
|AGESA
|19,80
|3.114.529
|% 0,00
|
|AFYON
|3,72
|67.694.342
|% 0,00
|
|AGYO
|3,30
|24.477.461
|% 0,00
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 0,00
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% 0,00
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% 0,00
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 0,00
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5450
|16,5657
|% 0,92
|
|Euro
|17,7706
|17,8084
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,6407
|20,7442
|% 0,99
|
|Frank
|17,1446
|17,2478
|% 0,91
|
|Riyal
|4,4027
|4,4248
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|3,19
|
|Altın Gr.
|988
|988
|10,88
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,27
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,69
|
Seans Raporu
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