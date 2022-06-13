***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.06.2022 17:03
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selim Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036958
BIST
17:072.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,74
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:0717,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1432
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:0718,0575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0459
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:071.016,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -13,94
|Açılış
|: 1.016,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.014,16
BIST En Aktif Hisseler17:07
|EUREN
|23,76
|369.442.292
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.505.695
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.085.252
|% 9,98
|
|UFUK
|55,45
|2.582.600
|% 9,91
|
|FONET
|14,33
|148.707.978
|% 9,81
|
|TSGYO
|5,48
|73.358.066
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|GESAN
|30,58
|174.585.900
|% -6,71
|
|TMSN
|30,14
|291.942.037
|% -6,16
|
|THYAO
|47,18
|5.064.697.083
|% 1,03
|
|EREGL
|31,66
|2.316.425.287
|% -4,75
|
|SISE
|22,30
|1.871.772.287
|% 0,36
|
|KRDMD
|13,32
|1.383.633.490
|% -4,79
|
|SASA
|42,96
|1.204.873.123
|% -2,27
|
|SEGYO
|1,18
|272.780.807
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,61
|583.428.229
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,80
|862.787.908
|% 1,05
|
|DOHOL
|4,06
|630.024.076
|% 0,25
|
|ODAS
|2,83
|361.542.295
|% -3,08
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2396
|17,2536
|% 0,84
|
|Euro
|18,0374
|18,0575
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,9722
|21,0774
|% -0,16
|
|Frank
|17,2979
|17,4021
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5878
|4,6109
|% 0,89
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-44,93
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-14,25
|
|Cumhuriyet
|6.753
|6.855
|-52,00
|
|Tam
|6.721
|6.831
|-109,00
|
|Yarım
|3.299
|3.341
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|-0,32
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,95
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:21TMSN
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 308, 120 adet işlem
-
17:20ENKAI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 17.19 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 214, 697 adet işlem
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 18 kaybederek (% -0.40 ) 2, 268
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, BRKO, EUREN, UFUK, ORCAY
-
17:19
BRKO, KMPUR, ORCAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında