***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.06.2022 12:21
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037158
BIST
14:092.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,77
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
14:0917,2702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 17,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
14:0918,0661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0744
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
14:091.012,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.012,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler14:09
|IDEAS
|19,69
|15.493.758
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.308.840
|% 10,00
|
|FONET
|15,78
|81.337.426
|% 9,97
|
|UFUK
|60,95
|1.744.942
|% 9,92
|
|DENGE
|1,69
|7.928.370
|% 9,74
|
|TSGYO
|4,94
|4.492.337
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,08
|72.460.614
|% -7,90
|
|MOBTL
|1,75
|145.211.535
|% -6,42
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|THYAO
|47,10
|2.509.531.388
|% 0,21
|
|EREGL
|30,82
|1.081.333.414
|% -1,03
|
|SISE
|21,68
|947.408.194
|% -2,17
|
|SASA
|43,06
|833.105.111
|% 1,03
|
|KRDMD
|13,07
|665.046.511
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,59
|327.621.535
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,66
|421.240.108
|% -1,48
|
|ODAS
|2,85
|233.399.222
|% 1,06
|
|MOBTL
|1,75
|145.211.535
|% -6,42
|
|DOHOL
|4,03
|255.068.322
|% -0,74
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2636
|17,2702
|% 0,05
|
|Euro
|18,0333
|18,0661
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,8279
|20,9324
|% -0,19
|
|Frank
|17,3101
|17,4144
|% 0,44
|
|Riyal
|4,5892
|4,6123
|% 0,10
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|4,52
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-22,00
|
|Tam
|6.720
|6.817
|-1,00
|
|Yarım
|3.299
|3.334
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,05
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,09
|