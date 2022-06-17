***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2022 16:48
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037996
BIST
17:472.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 36,76
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.527
En Düşük
2.486
17:4717,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3317
En Düşük
17,2421
17:4718,0997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1755
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0917
17:471.024,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,16
|Açılış
|: 1.024,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:45
|KUYAS
|6,71
|29.320.773
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.054.805
|% 9,97
|
|FONET
|14,68
|35.750.281
|% 9,96
|
|SANEL
|6,77
|9.785.904
|% 9,90
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|YGGYO
|21,06
|14.174.510
|% -5,90
|
|TDGYO
|6,34
|5.135.366
|% -4,95
|
|EUREN
|25,04
|173.241.550
|% -3,91
|
|THYAO
|47,76
|3.893.677.749
|% 0,89
|
|EREGL
|28,84
|3.086.449.631
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|1.953.221.575
|% 3,99
|
|SASA
|45,82
|1.666.152.752
|% 0,84
|
|AKBNK
|8,87
|1.445.589.247
|% 4,72
|
|YKBNK
|4,82
|1.024.530.044
|% 3,66
|
|ODAS
|2,93
|516.804.960
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,72
|504.120.056
|% -1,45
|
|AKBNK
|8,87
|1.445.589.247
|% 4,72
|
|TSKB
|2,27
|305.930.791
|% 6,57
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3206
|17,3258
|% 0,16
|
|Euro
|18,1064
|18,1137
|% -0,88
|
|Sterlin
|21,0545
|21,1601
|% -1,18
|
|Frank
|17,7890
|17,8961
|% -0,21
|
|Riyal
|4,6033
|4,6264
|% 0,13
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-17,36
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,55
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.795
|6.908
|-58,00
|
|Yarım
|3.336
|3.379
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|-0,14
|
|B. Petrol
|115
|115
|-4,36
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem