***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.06.2022 16:55
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039155
BIST
16:522.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,67
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.563
En Düşük
2.525
16:5217,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0242
|Açılış
|: 17,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
16:5218,3444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3709
En Düşük
18,2245
16:521.020,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.020,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ECZYT
|52,80
|102.123.538
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|92.991.368
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.728.015
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,65
|35.018.692
|% -5,49
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|IMASM
|55,35
|7.452.443
|% -4,07
|
|THYAO
|50,05
|4.772.794.335
|% -0,99
|
|ASELS
|24,60
|2.115.387.003
|% 5,58
|
|EREGL
|27,90
|1.651.382.378
|% 1,16
|
|SISE
|21,78
|1.440.699.173
|% 1,02
|
|KRDMD
|12,58
|1.046.035.899
|% 0,24
|
|ODAS
|3,19
|924.845.059
|% -1,54
|
|YKBNK
|4,74
|713.145.469
|% -2,07
|
|TSKB
|2,11
|270.404.483
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,58
|254.756.285
|% -0,39
|
|THYAO
|50,05
|4.772.794.335
|% -0,99
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3642
|17,3767
|% 0,14
|
|Euro
|18,3286
|18,3444
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2875
|21,3943
|% 0,47
|
|Frank
|18,1216
|18,2308
|% 0,94
|
|Riyal
|4,6162
|4,6394
|% 0,23
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,20
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.774
|6.873
|11,00
|
|Yarım
|3.326
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,53
|