***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2022 13:58
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059273
BIST
13:423.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 7,76
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
13:4218,2132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
13:4218,2871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0098
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
13:42995,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,52
|Açılış
|: 995,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler13:42
|CLEBI
|397,10
|92.987.882
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|134.575.344
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|194.313.489
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.415.426
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|1.946.525
|% -9,97
|
|COSMO
|35,50
|1.229.223
|% -8,88
|
|ESCAR
|39,72
|25.358.629
|% -8,06
|
|MMCAS
|3,80
|857.953
|% -7,32
|
|PAMEL
|116,90
|8.096.245
|% -6,48
|
|HALKB
|9,07
|3.796.692.765
|% 5,22
|
|THYAO
|71,85
|3.770.388.499
|% -1,71
|
|PETKM
|14,44
|3.607.517.514
|% 0,14
|
|YKBNK
|7,37
|2.979.644.486
|% 4,69
|
|GARAN
|23,18
|2.805.336.083
|% 0,78
|
|EKGYO
|4,08
|1.886.405.744
|% 1,75
|
|HALKB
|9,07
|3.796.692.765
|% 5,22
|
|YKBNK
|7,37
|2.979.644.486
|% 4,69
|
|VAKBN
|7,86
|2.264.794.489
|% 7,52
|
|PETKM
|14,44
|3.607.517.514
|% 0,14
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2023
|18,2132
|% 0,16
|
|Euro
|18,2753
|18,2871
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,9874
|21,0927
|% -0,44
|
|Frank
|18,5050
|18,6164
|% -0,14
|
|Riyal
|4,8268
|4,8510
|% 0,05
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-10,07
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|6.679
|6.780
|-29,00
|
|Tam
|6.696
|6.745
|-29,00
|
|Yarım
|3.263
|3.297
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,70
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,36
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,45
|93,45
|-2,19
|