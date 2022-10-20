***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2022 15:20
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Macit Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073080
BIST
15:283.930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 50,14
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:2818,5762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0197
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:2818,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0768
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:28977,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,02
|Açılış
|: 977,35
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:27
|MRSHL
|300,30
|27.146.491
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|168.450.195
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.610.177
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.766.084
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.798.756
|% 9,98
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|GLBMD
|10,21
|18.659.441
|% -5,90
|
|VKING
|8,40
|3.171.867
|% -4,55
|
|ISSEN
|45,22
|83.727.502
|% -4,03
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|99,10
|5.492.691.166
|% 1,75
|
|YKBNK
|9,98
|3.940.928.756
|% 2,57
|
|AKBNK
|16,12
|3.584.547.059
|% 2,61
|
|HALKB
|8,94
|3.318.940.401
|% 4,93
|
|TUPRS
|370,80
|2.990.141.777
|% 3,00
|
|EKGYO
|4,52
|2.290.505.589
|% 1,57
|
|YKBNK
|9,98
|3.940.928.756
|% 2,57
|
|HALKB
|8,94
|3.318.940.401
|% 4,93
|
|VAKBN
|9,15
|2.865.802.538
|% 6,40
|
|ISCTR
|10,21
|2.805.671.344
|% 1,09
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5697
|18,5850
|% -0,06
|
|Euro
|18,2433
|18,2599
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,8829
|20,9876
|% 0,59
|
|Frank
|18,4727
|18,5839
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% 0,04
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|5,93
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,40
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.657
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.243
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,16
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|1,28
|
Seans Raporu
15:27
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-
15:42GENTS
Yüzde 4.45 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 462, 268 adet işlem
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15:41ALKA
Yüzde 9.05 oranında artışla 128.90 lira fiyatla işlem gören hissede 782, 015 adet işlem
-
15:40IMASM
Yüzde 6.86 oranında artışla 89.55 lira fiyatla işlem gören hissede 966, 596 adet işlem
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 68 artarak (% 1.39 ) 3, 486
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, ERCB, GESAN, CONSE, YAPRK, MRSHL, OLMK, TIRE, CMBTN, ZEDUR