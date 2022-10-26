***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2022 16:41
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074348
BIST
16:293.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 9,81
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.965
16:2918,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
16:2918,6571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1063
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
16:29994,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,14
|Açılış
|: 994,94
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler16:29
|HEDEF
|11,00
|49.174.788
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|19.300.769
|% 10,00
|
|TUREX
|16,07
|30.776.495
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|137.516.977
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|34.224.067
|% 9,97
|
|AGYO
|7,53
|58.627.179
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,50
|3.399.869
|% -6,13
|
|OZRDN
|15,75
|25.150.498
|% -5,23
|
|ACSEL
|58,85
|61.249.004
|% -5,08
|
|THYAO
|100,50
|4.212.397.768
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,83
|2.781.598.357
|% 2,00
|
|ASELS
|32,86
|2.364.183.060
|% 3,01
|
|SISE
|33,62
|2.101.886.691
|% -0,59
|
|TUPRS
|367,60
|2.052.269.419
|% -1,84
|
|EKGYO
|4,61
|1.531.734.573
|% 1,77
|
|SKBNK
|2,11
|645.556.375
|% -2,31
|
|TSKB
|3,11
|956.174.472
|% -2,20
|
|ODAS
|7,99
|1.418.853.675
|% 3,63
|
|AKBNK
|15,83
|2.781.598.357
|% 2,00
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6075
|18,6114
|% 0,05
|
|Euro
|18,6507
|18,6571
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,4389
|21,5464
|% 0,76
|
|Frank
|18,7059
|18,8186
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,05
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|11,54
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,15
|
|Cumhuriyet
|6.666
|6.767
|17,00
|
|Tam
|6.687
|6.751
|-7,00
|
|Yarım
|3.258
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,56
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,05
|
|B. Petrol
|92,22
|92,22
|0,48
|