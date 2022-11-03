***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2022 12:55
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076498
BIST
13:274.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 36,00
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
13:2718,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
13:2718,1708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1139
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1407
13:27969,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,55
|Açılış
|: 969,90
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
969,78
BIST En Aktif Hisseler13:25
|KAREL
|23,32
|128.100.054
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.031.821
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|21.416.334
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|29.108.097
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|51.380.087
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|1.981.748
|% -10,00
|
|SMRTG
|84,95
|104.555.158
|% -7,66
|
|CMBTN
|402,30
|43.218.838
|% -6,81
|
|EMNIS
|53,05
|241.188
|% -6,27
|
|BAYRK
|9,46
|35.176.986
|% -5,40
|
|THYAO
|102,60
|6.524.813.232
|% 1,79
|
|TUPRS
|404,40
|3.582.813.402
|% 2,38
|
|SASA
|135,10
|2.628.312.727
|% 6,88
|
|ASELS
|35,50
|2.552.803.136
|% -1,06
|
|PETKM
|14,05
|1.757.975.839
|% 0,93
|
|EKGYO
|4,54
|1.021.991.510
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,95
|1.456.232.802
|% 0,34
|
|PETKM
|14,05
|1.757.975.839
|% 0,93
|
|ISCTR
|8,99
|1.044.996.573
|% 0,22
|
|IHLAS
|0,82
|87.259.441
|% -4,65
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6167
|18,6195
|% 0,01
|
|Euro
|18,1504
|18,1695
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,8756
|20,9803
|% -1,31
|
|Frank
|18,2952
|18,4054
|% -1,06
|
|Riyal
|4,9395
|4,9642
|% -0,05
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-14,28
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,08
|
|Cumhuriyet
|6.516
|6.614
|-114,00
|
|Tam
|6.541
|6.593
|-84,00
|
|Yarım
|3.187
|3.223
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.611
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,24
|95,24
|-0,92
|