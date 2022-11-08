***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2022 18:15
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078138
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
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|Önceki Kapanış
|: 4.332
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4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
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|Açılış
|: 18,6150
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|Önceki Kapanış
|: 18,6200
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18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
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|Açılış
|: 18,6000
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|Önceki Kapanış
|: 18,5900
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En Düşük
18,4643
18:051.025,57
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 30,43
|Açılış
|: 1.025,13
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|Önceki Kapanış
|: 995,15
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1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5926
|18,5979
|% 0,65
|
|Euro
|18,7627
|18,7720
|% 1,28
|
|Sterlin
|21,4487
|21,5563
|% 1,09
|
|Frank
|18,8075
|18,9208
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9324
|4,9572
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|41,68
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|30,29
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.841
|6.910
|162,00
|
|Yarım
|3.334
|3.378
|79,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,54
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|-0,70
|