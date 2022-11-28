***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2022 09:23
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082426
BIST
15:144.962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 87,25
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:1418,6344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:1419,5071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1005
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:141.053,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.053,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:12
|RTALB
|13,75
|111.317.113
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.889.822
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|41.934.524
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.773.296
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|403.016.227
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|VKING
|12,60
|186.441
|% -6,67
|
|OZRDN
|16,89
|48.751.726
|% -6,63
|
|MANAS
|62,20
|49.048.024
|% -6,47
|
|THYAO
|116,50
|7.537.021.881
|% 2,37
|
|PETKM
|18,16
|3.977.220.055
|% 4,67
|
|EREGL
|42,34
|3.647.283.831
|% 1,10
|
|ASELS
|48,86
|3.326.927.139
|% 1,37
|
|KOZAL
|339,20
|2.931.123.822
|% -0,73
|
|SKBNK
|2,80
|1.060.306.190
|% 5,66
|
|EKGYO
|6,85
|2.025.891.034
|% -0,87
|
|ISCTR
|10,59
|2.790.244.555
|% 3,32
|
|YKBNK
|11,95
|2.613.706.645
|% 4,37
|
|PETKM
|18,16
|3.977.220.055
|% 4,67
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6291
|18,6330
|% 0,00
|
|Euro
|19,5009
|19,5061
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,4544
|22,5670
|% -0,09
|
|Frank
|19,6718
|19,7903
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% -0,03
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,15
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.054
|1,72
|
|Cumhuriyet
|7.015
|7.121
|6,00
|
|Tam
|7.040
|7.097
|-12,00
|
|Yarım
|3.414
|3.470
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.734
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,46
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|-2,65
|