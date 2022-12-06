***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2022 15:32
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084812
BIST
16:474.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,40
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:4718,6371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:4719,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0471
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:471.065,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.065,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:47
|BARMA
|122,10
|32.540.138
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|772.930.550
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|408.974.041
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.178.485.044
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.777.200
|% -9,91
|
|UFUK
|70,40
|6.472.507
|% -9,69
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,16
|11.429.086.228
|% 5,73
|
|THYAO
|135,40
|7.677.661.915
|% -2,31
|
|EREGL
|42,62
|5.781.178.688
|% 0,42
|
|SISE
|40,12
|4.540.414.838
|% 3,83
|
|AKBNK
|16,23
|3.688.726.963
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,16
|11.429.086.228
|% 5,73
|
|EKGYO
|7,38
|3.202.387.856
|% 1,51
|
|ADESE
|1,87
|521.599.038
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,23
|3.688.726.963
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,23
|2.085.392.448
|% 0,79
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6325
|18,6371
|% -0,01
|
|Euro
|19,5801
|19,5959
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,6869
|22,8007
|% 0,27
|
|Frank
|19,7623
|19,8813
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|9,76
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,52
|
|Cumhuriyet
|7.143
|7.251
|-36,00
|
|Tam
|7.177
|7.225
|57,00
|
|Yarım
|3.475
|3.532
|27,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|81,38
|81,38
|-1,30
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02OBASE
Yüzde 4.17 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 155 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 4, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 93, 101.00 milyon TL de
-
17:01IMASM
Yüzde 7.87 oranında artışla 237.10 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 511 adet işlem
-
17:00KRTEK
Yüzde 5.35 oranında artışla 32.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 566, 915 adet işlem
-
16:59KRDMD
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 666, 294, 018 adet işlem