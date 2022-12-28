***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2022 09:25
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090408
BIST
15:205.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -62,82
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:2018,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0496
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:2019,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0551
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
15:201.085,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.085,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:20
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.134.809
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|518.819.320
|% 9,95
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.898.837
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|597,60
|4.482.950.784
|% -9,85
|
|IMASM
|219,10
|123.880.746
|% -9,84
|
|CMBTN
|557,40
|44.548.872
|% -9,23
|
|KOZAL
|597,60
|4.482.950.784
|% -9,85
|
|THYAO
|139,60
|4.111.419.091
|% -2,45
|
|ENKAI
|32,46
|4.004.820.346
|% 6,22
|
|KRDMD
|17,96
|3.439.642.799
|% 1,13
|
|ASELS
|57,85
|3.133.110.194
|% -0,17
|
|EKGYO
|8,11
|1.794.288.406
|% -2,41
|
|KRDMD
|17,96
|3.439.642.799
|% 1,13
|
|YKBNK
|11,73
|1.825.797.111
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,86
|1.838.513.762
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,00
|429.880.769
|% -2,60
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7130
|18,7205
|% 0,27
|
|Euro
|19,9296
|19,9418
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,5411
|22,6541
|% 0,69
|
|Frank
|20,0882
|20,2092
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9632
|4,9880
|% 0,23
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-7,37
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|7.295
|7.405
|5,00
|
|Tam
|7.331
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,27
|