***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.01.2023 15:02
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Turizm A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099385
BIST
15:195.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -46,42
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:1918,7781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:1920,1557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0068
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:191.130,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.130,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:17
|EUHOL
|2,39
|81.046.077
|% 14,90
|
|SDTTR
|51,50
|3.868.217
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|40.689.076
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.557.705
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|102.532.175
|% 9,98
|
|POLTK
|1.930,60
|51.411.459
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,42
|471.120.180
|% -9,92
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|191.930.103
|% -9,83
|
|THYAO
|136,80
|4.441.874.643
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,80
|3.369.036.386
|% 0,05
|
|EKGYO
|8,83
|2.908.910.835
|% 1,15
|
|KOZAL
|589,00
|2.315.914.457
|% -0,71
|
|SISE
|41,60
|2.147.265.459
|% -0,67
|
|EKGYO
|8,83
|2.908.910.835
|% 1,15
|
|YKBNK
|9,99
|2.024.348.846
|% -1,28
|
|SKBNK
|2,86
|378.844.842
|% 0,70
|
|KATMR
|2,32
|297.088.014
|% -9,73
|
|PETKM
|18,63
|2.009.811.938
|% 1,25
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7744
|18,7777
|% 0,04
|
|Euro
|20,1439
|20,1588
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7295
|22,8435
|% -0,26
|
|Frank
|20,2674
|20,3895
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,10
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,76
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.661
|7.713
|5,00
|
|Yarım
|3.721
|3.773
|2,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|80,03
|80,03
|0,38
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 63 kaybederek (% -0.81 ) 5, 570
-
15:32XU100
Endeks 5, 126 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 60, 607.00 milyon TL de
-
15:32KTSKR
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 63.05 lira fiyatla işlem gören hissede 535, 923 adet işlem
-
15:31DGNMO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 992 adet işlem
-
15:30KONYA
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 3, 573.60 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 988 adet işlem