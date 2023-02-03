***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.02.2023 17:39
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Maza Internatıonal B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109464
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,3972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1450
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3480
18:051.130,71
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -24,83
|Açılış
|: 1.130,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.128,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8189
|18,8229
|% 0,12
|
|Euro
|20,3870
|20,3972
|% -0,71
|
|Sterlin
|22,6489
|22,7624
|% -1,24
|
|Frank
|20,2746
|20,3968
|% -1,08
|
|Riyal
|4,9995
|5,0245
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-46,65
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-25,59
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.711
|7.795
|-66,00
|
|Yarım
|3.767
|3.814
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,57
|-0,61
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|-1,11
|