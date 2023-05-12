***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2023 16:00
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150910
BIST
16:334.854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,34
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3319,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0766
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3321,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2315
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:331.274,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.274,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:31
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|38.899.223
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,15
|14.135.744
|% 9,55
|
|ELITE
|12,40
|25.390.541
|% 8,68
|
|ARSAN
|6,48
|4.251.152
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,33
|64.447.675
|% -9,76
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|KRGYO
|16,47
|25.940.113
|% -7,52
|
|PAMEL
|163,50
|54.377.392
|% -6,14
|
|ISCTR
|14,58
|6.885.844.133
|% 3,40
|
|KCHOL
|99,50
|4.599.873.204
|% 3,00
|
|THYAO
|134,30
|4.310.499.846
|% -1,47
|
|YKBNK
|12,14
|3.218.779.766
|% 5,29
|
|AKBNK
|19,69
|3.008.693.156
|% 6,49
|
|ISCTR
|14,58
|6.885.844.133
|% 3,40
|
|YKBNK
|12,14
|3.218.779.766
|% 5,29
|
|EKGYO
|5,92
|1.322.654.962
|% -0,17
|
|AKBNK
|19,69
|3.008.693.156
|% 6,49
|
|SKBNK
|2,43
|353.452.419
|% -0,41
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5967
|19,6259
|% 0,41
|
|Euro
|21,5792
|21,5863
|% 1,04
|
|Sterlin
|24,4941
|24,6169
|% 0,45
|
|Frank
|21,8568
|21,9884
|% 0,38
|
|Riyal
|5,2182
|5,2444
|% 0,42
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|6,07
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.788
|132,00
|
|Tam
|9.616
|9.902
|129,73
|
|Yarım
|4.732
|4.918
|54,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.444
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,55
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46RYSAS
Yüzde 4.40 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 337, 062 adet işlem
-
16:45ELITE
Yüzde 9.38 oranında artışla 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 474 adet işlem
-
16:44CCOLA
Yüzde 7.12 oranında artışla 291.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 007 adet işlem
-
16:43UNLU
Yüzde 4.80 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 030, 657 adet işlem
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, ENKAI