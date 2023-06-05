***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.06.2023 11:02
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155971
BIST
14:175.303
En Düşük
|Değişim
|: 3,68%
|| 188,05
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.305
14:1721,2157
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2590
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
14:1722,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,3287
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
14:171.324,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 11,49
|Açılış
|: 1.324,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler14:15
|SASA
|63,80
|2.962.571.434
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|67.126.864
|% 10,00
|
|GEREL
|22,90
|93.076.783
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.567.992
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|366.435.209
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|26.022.429
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.045.561
|% -6,15
|
|PEKGY
|7,12
|51.411.593
|% -6,07
|
|GMTAS
|12,38
|45.833.088
|% -4,25
|
|THYAO
|158,00
|6.535.575.857
|% 5,26
|
|AKBNK
|17,99
|3.130.823.364
|% 2,51
|
|SASA
|63,80
|2.962.571.434
|% 10,00
|
|KCHOL
|90,40
|2.831.172.644
|% 5,98
|
|YKBNK
|11,80
|2.375.303.550
|% 2,16
|
|YKBNK
|11,80
|2.375.303.550
|% 2,16
|
|AKBNK
|17,99
|3.130.823.364
|% 2,51
|
|EKGYO
|7,38
|1.089.007.009
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,46
|1.682.740.045
|% 1,63
|
|SKBNK
|2,49
|191.802.891
|% 0,40
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2126
|21,2170
|% 1,24
|
|Euro
|22,7644
|22,8010
|% 1,53
|
|Sterlin
|26,2069
|26,3383
|% 0,78
|
|Frank
|23,2018
|23,3415
|% 1,01
|
|Riyal
|5,6420
|5,6703
|% 1,28
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-7,97
|
|Altın Gr.
|1.326
|1.326
|12,62
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.095
|-1,00
|
|Tam
|8.892
|9.123
|-20,05
|
|Yarım
|4.371
|4.469
|-97,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.241
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,08
|
|B. Petrol
|77,51
|77,51
|1,38
|
Seans Raporu
14:15
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14:29TMSN
Yüzde 7.06 oranında artışla 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 919 adet işlem
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14:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 171, 84 artarak (% 3.74 ) 4, 767
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14:28
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-
14:28
EKIZ, EPLAS, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:28
RODRG, OZKGY, OZKGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında